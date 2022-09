Castres : Walcker jusqu’en 2025

Le Castres olympique a annoncé, mercredi, la prolongation de l’engagement de son pilier gauche Quentin Walcker (26 ans, 2 sélections) jusqu’en 2025. L’ancien joueur de Perpignan, qui avait goûté à l’équipe de France lors de la tournée des Bleus en Australie en 2021, était arrivé l’année dernière dans le Tarn.

La Rochelle : Iribaren pour trois ans

Teddy Iribaren (31 ans, 2 sélections) sera bel et bienRochelais la saison prochaine. D’après Sud Ouest, le demi de mêlée francilien s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2024. L’ancien joueur de Tarbes, Brive et Montpellier découvrirait ainsi un cinquième club, où il retrouvera Ronan O’Gara, qu’il avait côtoyé lorsque le manager irlandais était dans les Hauts-de-Seine. À La Rochelle, Thomas Berjon et Jules Le Bail sont en fin de contrat du côté de Deflandre.Ce dossier devrait lancer le jeu des chaises musicales à la mêlée.

Clermont : Kubriashvili en renfort à droite de la mêlée

Deux semaines après la blessure de Rabah Slimani, absent quatre mois, Clermont a trouvé son bonheur en engageant Davit Kubriashvili (35 ans, 47 sélections) jusqu’à la fin de la saison. Sans club depuis son départ de Perpignan cet été, le pilier droit géorgien rejoint l’ASM avec effet immédiat et s’entraîne avec ses nouveaux coéquipiers. Jono Gibbes salue l’importante expérience du pilier, champion d’Europe en 2013 avec Toulon : "C’est un très solide droitier de notre championnat où il a près de 15 ans d’expérience. Il en connaît le rythme, l’engagement et les exigences mais aussi la quasi-totalité des piliers qu’il aura à affronter et qu’il a déjà croisés. Nous allons nous servir de son expérience et de ses qualités pour renforcer l’axe droit de notre pack en épaulant Cristian (Ojovan) mais aussi en offrant à Giorgi (Dzmanashvili), dont il partage la culture et la langue, une nouvelle opportunité de gagner du temps dans son apprentissage et son développement."