Maxime Machenaud (32 ans, 38 sélections) va prendre la direction de Bayonne l’été prochain. Le demi de mêlée international est sur le point de signer un contrat de deux saisons plus une troisième en option avec le club basque. Engagé jusqu’en juin 2022 avec le Racing 92, l’ancien joueur de Bordeaux-Bègles et Agen aurait pu poursuivre l’aventure dans les Hauts-de-Seine où il reste un élément clé de la rotation. Pour preuve, il a participé aux neuf premières journées du championnat cette saison.

Mais Maxime Machenaud, également suivi par le Lou, a décidé de relever un nouveau challenge sportif, qui lui permet également de se rapprocher de sa région natale, lui qui est né à Bordeaux.

Top 14 - Maxime Machenaud (Racing 92)Icon Sport

Pour l’Aviron, il s’agit d’une prise d’expérience : le numéro 9 compte plus de 300 matchs et 1200 points en carrière, en plus de ses 38 apparitions avec le maillot du XV de France, entre 2012 et 2019. Numériquement, Maxime Machenaud pourrait remplacer le Sud-Africain Shaun Venter, arrivé cet été et engagé pour une seule saison avec l’actuel deuxième du Pro D2.