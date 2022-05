Le Racing 92, qui affrontera les Sale Sharks en quarts de finale de coupe d’Europe dimanche après-midi (16 heures), connaîtra la saison prochaine un changement majeur dans son staff technique. Selon nos informations, l’Irlandais Mike Prendergast, qui a remplacé Laurent Labit à l’été 2019, quittera ses fonctions d’entraîneur de l’attaque du club francilien au printemps prochain pour rejoindre le Munster, où il deviendra l’adjoint de l’Anglais Graham Rowntree, récemment nommé manager de la province celte, prochain adversaire du Stade toulousain en Champions Cup.

"C’est avant tout un choix familial, nous confie Prendergast, également passé par Oyonnax, Grenoble et le Stade français. J’étais vraiment heureux au Racing, j’avais une excellente relation avec Laurent Travers et Jacky Lorenzetti, mais certains soucis familiaux me poussent aujourd’hui à rentrer au pays. En attendant, j’espère que nous ferons une grande fin de saison et que nous offrirons un titre à ce club".

Yannick Nyanga devient manager des Espoirs

Prendergast (44 ans), enfant de Limerick et champion d’Europe avec le Munster en 2006, sera remplacé dans les Hauts-de-Seine par l’Anglais Rory Teague. Celui-ci, qui fut le manager de l’Union Bordeaux-Bègles lors de la saison 2018-2019, est parfaitement francophone et succèdera donc à Mike Prendergast dans ce rôle de chef d’attaque.

Teague (37 ans), approché par les dirigeants du Racing à l’époque où ils cherchaient à remplacer Labit, avait récemment été sollicité par la sélection russe et les dirigeants de Montauban (Pro D2) mais a préféré s’orienter vers la banlieue parisienne, où il dirigera une ligne de trois-quarts pour le moins talentueuse.

Il est à noter, enfin, que Yannick Nyanga deviendra dès l’été prochain le manager des Espoirs du club francilien. Nyanga (38 ans, 46 sélections), très influent jusque-là dans son rôle de directeur sportif, a en effet souhaité se rapprocher du terrain afin de devenir, à moyen terme, un coach ou un manager d’envergure. Dans les Hauts-de-Seine, Yannick Nyanga travaillera donc en étroite collaboration avec Chrstophe Mombet, l’actuel responsable de la formation francilienne.