Décidément, Grégory Alldritt vit une riche période. Deux mois et demi après le grand chelem remporté avec le XV de France, le troisième ligne centre et capitaine de La Rochelle a été sacré champion d’Europe samedi, en battant en finale le Leinster à Marseille. Et ce n’est pas fini pour lui, puisque sa prolongation avec le club maritime va être effective dans les jours à venir. Selon nos informations, l’accord est désormais total entre les dirigeants rochelais et le joueur, lequel va s’engager pour trois saisons supplémentaires, avec une autre saison en option.

Déjà sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international français (25 ans, 31 sélections) sera donc lié avec le vainqueur de la Champions Cup 2022, au moins jusqu’en 2026. C’est forcément un engagement marquant pour le président Vincent Merling, qui va sécuriser un cadre majeur de son effectif. Alldritt, à qui le brassard a été confié l’été dernier, est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs numéros 8 de la planète. Le Gersois, titulaire indiscutable chez les Bleus, faisait partie des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l’année. Sa prolongation sur la côte atlantique était évoquée depuis de longs mois, les discussions ayant été entamées bien en amont. Mais, jusque-là, elles n’avaient pas encore abouti.

Toulon a Tolofua dans le viseur

Du coup, à plus d’un an du terme de son contrat, son nom circulait sur le marché des transferts. Il avait ainsi été associé à plusieurs écuries de Top 14, dont le Stade toulousain. Notamment parce que Grégory Alldritt est proche de plusieurs pensionnaires d’Ernest-Wallon qu’il cotoie en équipe de France, dont Antoine Dupont et Anthony Jelonch. Mais le double champion de France n’était toujours pas passé à l’action sur ce dossier.

Et les choses sont dorénavant claires : Alldritt va poursuivre l’aventure rochelaise. Reste que Toulouse pourrait demeurer attentif sur les opportunités qui se présenteront en troisième ligne dans les mois à venir. La raison : le Bleu Selevasio Tolofua (24 ans ; 1 sélection) et le Springbok Rynhardt Elstadt (32 ans ; 3 sélections) arrivent au terme de leur engagement en juin 2023. Tolofua pourrait-il imiter les autres internationaux du groupe (Baille, Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Cros, Dupont, Ntamack et Ramos) et s’inscrire dans la durée dans la ville rose ?

Selon nos informations, Toulon apprécie particulièrement son profil et devrait vite passer à l’action pour tenter d’en faire le successeur de Sergio Parisse.