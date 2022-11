C’est évidemment le gros dossier de l’automne. Quel sera l’avenir de l’ailier international Damian Penaud (26 ans ; 34 sélections) ? Actuellement concerné par la tournée de novembre avec le XV de France, dont il est le meilleur marqueur d’essais sous l’ère Fabien Galthié, l’intéressé arrive en fin de contrat avec Clermont en juin prochain. S’il a lui-même déclaré qu’il se donnait jusqu’au prochain Tournoi des 6 Nations pour acter son futur, les choses devraient vite s’accélérer. En rapport à son statut qui en fait l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Penaud affole le marché ces dernières semaines. Plusieurs grosses écuries du Top 14 se sont positionnées, dont le Racing 92, dont le président Jacky Lorenzetti a indiqué récemment sur RMC Sport que la piste Penaud s’éloigne grandement. Elle serait aujourd’hui éteinte. La Rochelle et l’Union Bordeaux-Bègles ont aussi tenté des approches concrètes mais, pour l’heure et pour diverses raisons, le Briviste de formation aurait repoussé ces offres.

Clermont, l’autre principale option

Selon nos informations, en coulisses, Damian Penaud ne cacherait pas son attirance pour le Stade toulousain, son autre prétendant majeur où évoluent nombreux de ses actuels coéquipiers en sélection nationale. Le joueur pourrait même donner sa préférence au projet des Rouge et Noir, là où son papa Alain Penaud a évolué entre 1999 et 2001 (il a été champion de France en 2001). Le Clermontois n’a d’ailleurs pas caché que "le sportif est très important à [ses] yeux". Sauf retournement de situation (qu’il ne faut bien sûr pas exclure), la tendance serait désormais à une finale entre Toulouse et l’ASMCA sur ce dossier. En effet, Penaud écoute attentivement les arguments de son club, revenu au premier plan en ce début de saison et qui a érigé la prolongation de son taulier en priorité.

Top 14 - Clermont - PenaudRugbyrama

Quid de Lebel à Toulouse ?

A Toulouse, le profil de Penaud ne laisse forcément pas insensible mais l’équation financière n’en demeure pas moins délicate pour respecter le Salary Cap. Si le champion de France 2019 et 2021 veut s’offrir le joueur, il devra faire des arbitrages. Le principal dossier du moment est celui de l’ailier international Matthis Lebel (23 ans ; 4 sélections), en fin de contrat en 2024 mais dont la dernière année peut être dénoncée avant fin décembre, ce qui le rendrait libre en juin 2023. Lyon aurait récemment montré son intérêt. Les discussions sont néanmoins en cours avec le Stade toulousain, qui aurait souhaité sécuriser son double champion du monde moins de 20 ans. Idem avec l’ailier ou centre Dimitri Delibes (23 ans), en fin de contrat en juin prochain, qui effectue un excellent début de saison et a été appelé à Marcoussis. Sur ce dossier, un accord serait proche. Mais l’issue des négociations, notamment pour Lebel, pourrait avoir une influence sur celui de Penaud.