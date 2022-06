Les négociations pour la prolongation de contrat à Bordeaux de Cameron Woki (23 ans, 16 sélections avec les Bleus) traînaient en longueur ces dernières semaines. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur avait laissé entendre son mal être au soir du barrage de Top 14 remporté par l'UBB face au Racing 92, quelques jours plus tard, son président Laurent Marti, avait lui-même relayé le désir de son joueur de ne pas prolongé au terme de son engagement. Finalement, les choses se sont accélérées et la séparation va être officialisée rapidement.

Le Racing 92 avait été discret sur le marché des transferts cette saison, nengageant Janick Tarrit (talonneur, Nevers), Peniami Narisia (talonneur, Fidjien) afin de palier aux départs de Baubigny et Le Guen, ou encore le Sud-Africain Warrick Gelant (arrière, Stormers, AFS). Selon nos informations, le président Jacky Lorenzetti a réussi le grand coup de cette année en recrutant Cameron Woki.

Depuis une quinzaine de jours, il travaillait en toute discrétion, pour obtenir la signature du joueur qui n'avait pas caché son désir e de poursuivre sa carrière du côté de la capitale.

Le Stade français s’était positionné pour un futur à moyen terme, et entendait profiter de la proximité du joueur avec Sekou Macalou. Mais les Ciel et Blanc ont dégainé plus vite, et surtout, ils étaient prêts à l’accueillir dès cette année, en faisant fi de son statu d'international et de ses absences liées au XV de France. Lorenzetti s’était fixé l’objectif de le faire signer avant la clôture du marché des transferts, qui intervient ce jeudi 30 juin à minuit. Il a gagné son défi.

Selon nos informations, le Racing 92 devrait officialiser l’information d’ici quelques heures. Le club francilien a en effet trouvé un accord avec Bordeaux-Bègles. Le président des Girondins, Laurent Marti, a finalement donné son feu vert afin de ne pas aller contre la volonté de son joueur. Marti a trouvé son remplaçant : Bordeaux serait en passe d'engager l’un des frères sud-africains Du Preez (Sale, Angleterre) Jean-Luc ou Daniel. Tous deux évoluent en troisième ligne et sont en fin de contrat avec la formation anglaise.

En tout état de cause, la période de la fin des mutations a connu un véritable coup de tonnerre avec cette signature de Cameron Woki au Racing 92.