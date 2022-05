Bayonne : treize départs officialisés

Le club de Bayonne a officialisé le départ de treize joueurs à l’issue de la saison. Il s’agit du pilier Ugo Boniface (UBB), Filimo Taofifenua (Oyonnax), Maxime Lafage (Vannes), Assier Usarraga (Castres), Maxime Delonca, John Ulugia, Luc Mousset, Mariano Galarza, Matthew Luamanu, Shaun Venter, Manuel Ordas, Joe Ravouvou et Théo Costossèque.

Un plan sur cinq ans pour renforcer la marque RCT

C’est à l’Accord Arena de Paris-Bercy que les dirigeants toulonnais ont dévoilé, mercredi matin, le plan sur cinq ans qui vise à renforcer la marque RCT. Le rapprochement avec les supporters du club passera par un développement important sur les réseaux sociaux, un univers numérique où Christian Califano tiendra une place importante puisque l’ancien pilier international animera une émission en direct depuis Mayol les jours de match et diffusée sur la plateforme Twitch. Le RCT va également développer une plateforme digitale proposant des contenus et des services, créer un Hall of Fame, se doter d’une nouvelle plateforme événementielle, ouvrir le Campus RCT au public mais aussi se lancer dans l’univers Métavers en lançant la première plateforme Web3 du rugby.

Montpellier : Galletier à Perpignan

Il était certain qu’il allait quitter le MHR à l’issue de la saison, ne restait plus qu’à trouver un point de chute. Après des discussions engagées avec Toulon et Perpignan, Kélian Galletier a tranché. Selon RMC Sport, l’international français (6 sélections) de 30 ans portera les couleurs de l’Usap la saison prochaine. Il s’est engagé pour deux saisons en Catalogne.