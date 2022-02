Cette saison, il a disputé sept rencontres de Pro D2 et a inscrit un essai. "Lucas est un joueur emblématique du FCG, il porte l’identité du club. C’est un ailier qui maîtrise les bases de son poste et qui donne toujours tout ce qu’il a sur le terrain avec un niveau d’activité au-dessus de la moyenne. C’est une très bonne chose qu’il continue l’aventure en rouge et bleu", a commenté Fabien Gengenbacher dans un communiqué.