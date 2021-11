Lyon : Mignoni en pleine réflexion

Engagé jusqu’en juin 2023 avec le Lou, Pierre Mignoni doit se décider sur son avenir. Le technicien est en pleine réflexion. « C’est le vrai sujet du moment, a-t-il reconnu dans Le Progrès. Je n’ai pas encore vu Monsieur Ginon (l’actionnaire majoritaire, N.D.L.R.) mais j’en ai déjà discuté avec Yann Roubert. Il m’a dit que le club avait envie que l’on continue ensemble et que l’on ne serait pas au bout de l’aventure en 2023 même si cela fera huit ans que je suis à Lyon. » Au-delà de la question de partir ou de rester, Pierre Mignoni pourrait voir son poste évoluer : « Mon rôle serait identique avec un peu de recul peut-être sur certaines choses. Je resterais sur le terrain avec la nomination d’un entraîneur principal. Mais si je poursuis ma mission, je souhaite aussi m’impliquer davantage dans le développement sportif et la structuration du club. […] Je vais prendre rapidement une décision sur mon avenir pour le bien de tout le monde. Parce que ça me bloque actuellement dans le recrutement. Cette incertitude m’a fait manquer des joueurs […]. Mais au-delà de ma personne, c’est surtout important pour le club afin qu’il puisse se retourner et poursuivre le développement de l’équipe au cas où… »

La Rochelle : Gourdon après Kerr-Barlow et Sazy

C’est officiel : après le deuxième ligne Romain Sazy et le demi de mêlée néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow, comme annoncé dans nos colonnes dans notre édition de lundi 8 novembre, le troisième ligne Kévin Gourdon (31 ans, 19 sélections) va prolonger l’aventure avec le Stade rochelais pour deux saisons.

Toulon : quatre ans de plus pour Rebbadj

Swan Rebbadj (26 ans, 3 sélections) jure fidélité à Toulon. Le deuxième ou troisième ligne, actuel capitaine du RCT en l’absence de Baptiste Serin, a prolongé son engagement avec le club varois jusqu’en juin 2026. Le « joueur le plus utilisé du vestiaire toulonnais lors des trois dernières saisons », selon le communiqué, est arrivé en 2012 à Mayol après avoir été formé à Martigues-Port-de-Bouc.

Pau : Daubagna jusqu’en 2026

Thibault Daubagna (27 ans) sera palois jusqu’en 2026. Arrivé en 1999 au Hameau, le demi de mêlée a signé, cette semaine, un nouveau contrat de quatre ans avec le club béarnais, alors que son engagement arrivait à terme en juin prochain. En début de saison, il a passé le cap des deux cents matchs avec son club formateur.