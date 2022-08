Après une saison monumentale dans l'Hérault, Zach Mercer à le XV de la Rose en ligne de mire. Mais pour retrouver le maillot blanc anglais, le puissant numéro 8 doit retourner jouer en Premiership. Passé par Bath entre 2016 et 2021, Mercer est aujourd'hui la cible de Gloucester. Selon le Telegraph, les Cherry and whites seraient même les favoris pour recruter le joyau montpelliérain. Le journal britannique explique même que les deux parties seraient en train de finaliser l'affaire pour un contrat débutant à partir de la saison 2023-2024

Si l'information se confirme, Zach Mercer pourrait même postuler pour une place dans le groupe qui ira jouer le Mondial en France. Mercer rentrerait donc dans les plans d'Eddie Jones pour préparer la Coupe du monde avec notamment un camp d'entraînement et quatre tests entre juillet et septembre. Une occasion parfaite pour l'Anglais soucieux de montrer sa puissance au staff de la Rose. Pour l'heure, Zach Mercer sera bien montpelliérain cette saison encore et devrait continuer sur son excellente lancée.

Eddie Jones lors de la tournée d'été 2021Other Agency

Eddie Jones veut faire revenir Mercer

Depuis plusieurs mois, le sélectionneur du XV de la Rose multiplie les appels du pied vers le nouveau champion de France. Les deux hommes s'étaient même rencontrés à Marseille lors de la finale de Coupe d'Europe pour discuter d'un retour en Angleterre dès cet été. "Il m’a demandé si je pouvais revenir dès cet été. Ce serait un moyen de me tester pour la tournée d’été en Australie au mois juillet. Mais je lui ai répondu poliment que j’étais encore en contrat la saison prochaine. Je serai là (à Montpellier) l'année prochaine. Il respecte ça" avait déclaré le Montpelliérain à Midi Libre. Le numéro 8 des Cistes avait même plaisanté sur des premières minutes l'envoyant déjà à Gloucester. "C’est marrant, je ne sais pas d’où viennent ces histoires. Je l’ai appris quand Philippe Saint-André et Olivier Azam m’ont dit à un entraînement : Comment va le Gloucester man” ?” C’est évidemment faux". Une histoire qui pourrait devenir vraie ? Wait and see...