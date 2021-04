Jules Gimbert jusqu'en 2023

L’Union Bordeaux-Bègles a officialisé la prolongation de contrat du demi de mêlée Jules Gimbert (23 ans). Le champion du monde moins de 20 ans en 2018, qui a participé à douze matchs toutes compétitions confondues cette saison, est donc désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2023. Intégré au groupe professionnel depuis 2017, il compte même déjà quarante apparitions sous le maillot girondin. Si Maxime Lucu est considéré comme le titulaire du poste à l’UBB, Gimbert n’a eu de cesse de grimper dans la hiérarchie et il concurrence aujourd’hui sérieusement Yann Lesgourgues

Montpellier : fin de contrat anticipée pour Du Plessis

Jacques Du Plessis a demandé à son club de Montpellier d’être libéré de sa dernière année de contrat qui courait jusqu’en juin 2022. Arrivé à lété 2015 alors qu’il n’avait que 21 ans, le Sud-Africain quittera donc le MHR à la fin du mois de juin. « La crise de la COVID-19 a bouleversé ma manière de voir les choses, et ma carrière en particulier, a expliqué le joueur. Je suis parti de chez moi en 2015, j’ai vécu une très belle expérience ici, à Montpellier, mais je sens qu’il est aujourd’hui temps pour ma famille et moi de rentrer au pays.»

Deux jokers médicaux à Vannes

Le RCV n’a pas perdu de temps alors que la LNR a officialisé jeudi la possibilité pour les clubs de recruter un joker médical ou un joueur supplémentaire entre le 9 et le 30 avril. Selon nos informations, le club breton a obtenu dans ce cadre le prêt de deux joueurs anglais. Le deuxième ligne Darren Barry, qui portait jusque-là les couleurs de Newcastle, sera le joker médical du Gallois Carwyn Jones, actuellement blessé. Passé par Bristol et Worcester, le joueur de 31 ans est d’ores et déjà arrivé au club et sera disponible dès le week-end prochain pour la rencontre face à Rouen. Quant au second, il s’agit d’Henry Trinder (32 ans), le trois-quarts centre de Gloucester. Un joueur d’expérience ayant disputé cette saison les deux rencontres de Champions Cup face à Lyon et l’Ulster. Il sera joker médical de Quentin Dubreuil.

Bayonne : Martocq encore prêté, Costossèque pourrait rester

Prêté à Carcassonne depuis le début du championnat, Guillaume Martocq devrait poursuivre son aventure dans l’Aude un an de plus, la saison prochaine, si l’Aviron se maintient en Top 14. Un nouveau prêt est, en effet, envisagé pour que le jeune centre de 21 ans, pièce importante de l’effectif de Christian Labit (21 matchs, 18 titularisations), poursuive sa progression en Pro D2. Dans un même temps, les dirigeants de l’Aviron bayonnais travaillent pour se faire à nouveau prêter Théo Costossèque l’an prochain. Ceci est en bonne voie, même si les derniers détails entre Bayonne et le Racing n’ont pas encore été finalisés. Arrivé cet hiver sur la Côte basque, le centre formé à Peyrehorade a disputé sept matchs avec les Ciel et Blanc (deux titularisations).