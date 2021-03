Toulon : Parisse jouera encore la saison prochaine

En fin de contrat avec Toulon en juin, le troisième ligne international italien Sergio Parisse (37 ans, 142 sélections) a expliqué la semaine dernière qu’il continuera de jouer la saison prochaine. Reste à savoir si ce sera au RCT. "Disons que je suis en discussions avancées avec le RCT, a indiqué l’intéressé. J’ai pas mal réfléchi ces derniers mois concernant mon âge et mon avenir, pour savoir si j’arrêtais ou pas. Mais je sens que j’ai encore des ressources physiques et mentales pour pouvoir continuer à jouer. Pas longtemps, mais pour une saison de plus, c’est sûr. C’était très important d’être honnête avec moi, de comprendre si c’était le moment de dire stop ou encore. C’était ça la première décision. […] J’ai eu plusieurs sollicitations, mais pour moi la priorité est de rester, ici, au RCT."

Racing 92 : Un rebond au London Irish pour Zebo ?

Depuis l’annonce de l’arrivée prochaine de Gaël Fickou, son sort serait scellé : Simon Zebo (31 ans, 35 sélections) ne devrait pas signer de nouveau contrat avec le Racing, lui qui arrive au terme de son engagement initial de trois ans. L’arrière ou ailier irlandais, qui a pour l’heure inscrit la bagatelle de vingt-deux essais en cinquante-trois matchs sous les couleurs ciel et blanc, devrait repartir outre-Manche. Si le Munster, son ancien club, est en lice pour l’accueillir, les London Irish seraient aussi passés à l’action sur ce dossier, après avoir échoué à enrôler Joe Cokanasiga. Les deux clubs en question n’ont pas nié les contacts.

Agen : Sadie arrête, trois renforts en vue

Comme révélé par Sud-Ouest, le pilier de Rouen Florent Guion (28 ans), passé notamment par Périgueux et Soyaux-Angoulême, évoluera à Agen la saison prochaine. Et ce ne sera pas le seul renfort en première puisque le jeune pilier du Stade toulousain Maxime Duprat (23 ans) devrait aussi débarquer en prêt à Armandie. Un accord aurait en effet été trouvé entre les différentes parties. Selon Sud-Ouest encore, Agen va également enregistrer la signature du trois-quarts centre fidjien Kolinio Ramoka (27 ans) qui arrivera en porovenance de l’Union Cognac-Saint-Jean-d’Angély. Par ailleurs, et toujours concernant le SUALG, le troisième ligne et capitaine Romain Briatte (28 ans) - un temps dans le viseur de Brive - se rapproche de plus en plus de Bayonne, comme cela avait été révélé récemment dans ces colonnes. Aussi, le trois-quarts centre sud-africain Johann Sadie (32 ans) devrait mettre un terme à sa carrière de joueur à la fin de l’exercice en cours, selon La Dépêche du Midi, quand un autre centre, à savoir le Néo-Zélandais Sam Vaka (28 ans), ne sera pas conservé par le club lot-et-garonnais, toujours selon la même source.