Wegrzyn et Vernet restent donc dans l'ambitieux projet provençal, dans lequel une qualification en phase finale est attendue cette saison. Tous deux présents sur la feuille de match lors de la première journée face à Agen (défaite 17-19 à Maurice David), ils s'affirment maintenant comme des cadres de l'équipe. Wegrzyn avait été la bonne surprise de la saison dernière du côté de Provence Rugby, puisque l'Argentin avait disputé 22 matchs dont 19 en tant que titulaire pour sa première saison à gauche de la mêlée aixoise. Vernet, qui est arrivé en 2018, a lui disputé quinze rencontres la saison dernière et a pour particularité de pouvoir jouer des deux côtés de la mêlée. Sa polyvalence est bien sur un atout phare pour ce groupe provençal, qui veut viser plus haut.