"Je vais saisir cette opportunité avec les deux mains et jouer du mieux que je peux avec à Glasgow", a déclaré celui qui a marqué son premier essai international face aux Wallabies. Son nouveau coach, Danny Wilson, s'enthousiasmait de son côté : "Ewan est un autre jeune talent écossais qui a progressé et impressionné avec l'équipe nationale récemment, et avec les U20 avant ça."