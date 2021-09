Très en vue la saison dernière et essentiel en ce début de saison, Hervé est désormais sécurisé par Brive sans une période ou le marché des transferts est omniprésent. "Je me sens épanoui au milieu de mes coéquipiers et sur cette pelouse du Stadium", a lancé le jeune prodige. Son manager, Jérémy Davisdon, ne manque pas de souligner l'importance de son joueur dans le club : "Enzo est rapidement devenu un des meilleurs ouvreurs de France par le travail qu’il a accompli au quotidien".