Oui, cette saison est particulière. Inédite même. Personne n'avait prévu que deux clubs de Premiership comme les Worcester Warriors ou les légendaires Wasps soient ce point en difficulté financière, et soient suspendus de toutes compétitions officielles cette saison. Pas même les joueurs, salariés de ces équipes anglaises, qui se sont retrouvés sans contrat du jour au lendemain. Alors forcément, à un an de la Coupe du monde qui plus est, c'est une horde de joueurs qui a cherché à se caser dans un nouveau club.

Une flopée de joueurs supplémentaires

Si la plupart ont décidé de rester au pays, d'autres, forcément, ont regardé les opportunités à l'étranger. Et parmi les destinations préférées des anciens Wasps et Warriors, il y a bien sûr l'hexagone. Le Top 14 étant un championnat de plus en plus attractif, il est coutume depuis quelques semaines de voir apparaître des rumeurs autour de la possible venue de joueurs dans l'élite en cours de saison. Certains noms ont même déjà été officialisés, comme ceux de Paolo Odogwu et Vincent Koch (Stade français), Biyi Alo (Racing 92), Renato Giammarioli (UBB) Curtis Langdon (Montpellier), Kyle Hatherell (La Rochelle) ou encore Brad Shields (Perpignan).

Top 14 - Pieter Scholtz (Bayonne)Icon Sport

Des arrivées massives, qui vont changer la compétitivité de plusieurs équipes et qui posent question. Le Top 14 est-il un peu faussé par tous ces transferts pendant la saison ? Surtout que les anciens des Wasps et de Worcester ne sont pas les seuls à rallier l'Hexagone en cours d'exercice. Regardez par exemple à Toulon. Le RCT était en délicatesse au poste d'ouvreur depuis le début de la saison mais a trouvé une solution : enrôler Dan Biggar pour pallier ce problème , malgré le fait que ce dernier était engagé avec les Northampton Saints.

Et si le rugby faisait comme le foot ?

À Bordeaux-Bègles, le souci résidait en troisième ligne. L'UBB a alors séduit l'Italien Renato Giammarioli et pourrait accueillir l'Anglais Tom Willis dans quelques semaines. Monptellier s'est lui offert le All Black George Bridge. Le frère, Jack Willis, pourrait lui rejoindre Toulouse et l'international anglais Dan Robson devraut aller à Pau. La liste peut être longue, si on prend en compte toutes les arrivées en cours de saison comme celles de Martin Bogado (Bayonne), Julien Blanc (Castres), Davit Kubriashvili (Clermont) ou encore Peniasi Dakuwaqa (Stade français)... Le visage des équipes change de semaine en semaine.

Depuis plusieurs années déjà, le marché des transferts évolue. La multiplication des rachats de contrats est notamment au centre des critiques. "Ce qui est gênant, c'est la remise en cause quasi-permanente des engagemenst conclus, témoignait à ce sujet François Rivière, le président de Perpignan, dans Midi Olympique en octobre 2021. Le souci est que nous sommes dans un entre-deux dont il faut à mon sens sortir. Soit on va au bout du raisonnement et on instaure un vrai marché des transferts en supprimant ces clauses de rachat, soit on maintien ce dispositif mais il faudrait alors renforcer les outils pour que les clubs fassent davantage savoir leurs droits."

Il en va de même sur les recrutements en cours de saison. Et si, comme au football, le rugby mettait en place des périodes définies pour un marché des transferts régulé ? Cela éviterait peut-être cette période un peu floue, où tout est réalisable pour les clubs aux gros moyens. Mais ça, ce n'est pas encore d'actualité...