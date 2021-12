Partira, partira pas ? Le demi de mêlée Baptiste Serin s'est longuement confié au quotidien régional Var-Matin en début de semaine. Dans le journal paru ce mercredi 1er décembre, le Toulonnais a notamment évoqué son avenir, alors que son contrat arrive à terme en juin prochain.

Il a ainsi annoncé que les discussions étaient bien engagées avec les dirigeants varois : "On est en discussions... Pour l’instant, aucune décision n’a été prise. On discute et ça avance petit à petit [...] Ce sont de négociations comme il en existe partout. Et ça avance bien." Homme fort du RCT depuis son arrivée en 2019, associé de Louis Carbonel au sein d'une charnière internationale, nommé capitaine par Patrice Collazo en fin de saison dernière, l'international (27 ans, 42 sélections) n'a pas encore vu son équipe rejoindre les phases finales du Top 14, la faute à une première saison tronquée par la pandémie, et à une deuxième conclue à la huitième place du classement. "À ce jour, mon aventure ici a un goût d’inachevé. J’ai une grosse envie de rester au RCT, malgré les résultats qui ne sont pas en notre faveur."

Si le Midi Olympique a annoncé que son CV circule sur les bureaux de plusieurs recruteurs de l'élite, Serin a pour ambition de poursuivre son aventure du côté de la rade : "Si je pars maintenant, j’aurais l’impression de me "sortir de la merde". Et ça, ce n’est pas du tout ma personnalité. J’ai envie de m’inscrire ici dans la durée mais il faut que les parties s’entendent et c’est toujours le plus dur." Nul doute que si prolongation il devait y avoir, les supporters rouge et noir en seraient ravis, eux qui ont également vu la rumeur Morgan Parra faire surface ces derniers jours. Affaire à suivre.