"À l’heure actuelle, ma décision sera bien évidemment familiale. J’ai besoin de sentir ma famille heureuse. En 2024, je vais arriver à mes 31 ans. Ça sera quasiment un de mes derniers contrats car la fin sera proche (rires). Ça serait bien de finir ma carrière à Toulon, dans le club qui m’a tout donné. Ça pourrait m'amener à 10 ans de carrière au RCT, et ça compte presque double ! Ça serait énorme de finir ici, j’en serais extrêmement fier. Mais, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver." Selon nos informations, les discussions vont bon train, et le natif de Mouguerre qui réalise un bon début de saison face à la forte concurrence de Teddy Baubigny, arrivé à l’intersaison en provenance du Racing 92, et de Christopher Tolofua, a de bonnes chances de voir son voeu exaucé.