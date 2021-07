Racing 92 : Boffelli s’en va déjà

L’histoire entre Emiliano Boffelli (26 ans, 31 sélections) et le Racing 92 aura tourné court. L’arrière argentin, arrivé en janvier après des mois de négociations, n’est finalement pas conservé par le club ciel et blanc, comme relevé par RMC Sport. Le Puma va donc devoir trouver un nouveau challenge sportif.

Castres : Un joker au talonnage

Afin de pallier la longue absence de Pierre Colonna (rupture des ligaments croisés), le Castres olympique a engagé un joker médical. Le club tarnais a misé sur le jeune talonneur de Valence-Romans Brice Humbert (24 ans), qui portera donc les couleurs du club tarnais lors de l’exercice 2021-2022.

Colomiers : Campagnaro est arrivé

Recrue phare de Colomiers, Michele Campagnaro (28 ans, 46 sélections) est arrivé en Haute-Garonne. Le centre international italien, dont le contrat débutait ce jeudi, était depuis deux saisons aux Harlequins, récents champions d’Angleterre, dont il n’aura porté les couleurs qu’à sept reprises en raison d’une grave blessure à un genou.

Bourg-en-Bresse : Bérard et Latunipulu sur les tablettes

Le promu en Pro D2 Bourg-en-Bresse poursuit son recrutement à quelques jours de la reprise de l’entraînement. L’US Bressane a officialisé les arrivées du pilier droit Zauri Tevdorashvili (Géorgien, 22 ans, JIFF, ex Soyaux-Angoulême), du troisième ligne Tom Darlet (24 ans, ex-Bayonne) et du centre Malietoa Hingano (Tonguien, 29 ans, ex-Bayonne). Au moment de notre bouclage, Bourg devait encore finaliser le recrutement de plusieurs joueurs. Deux anciens pensionnaires de Top 14, l’ailier Latu Latunipulu (Australien, 24 ans, ex Bayonne et Valence-Romans) et le polyvalent ailier-arrière Pierre Bérard (30 ans, ex-Béziers) étaient ainsi en contacts avancés avec le club burgien. Enfin, il restera ensuite à boucler l’arrivée d’un talonneur et d’un numéro 8 dans les tous prochains jours.