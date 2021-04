Le club de Montpellier a annoncé que le deuxième ligne Jacques du Plessis n’irait pas au bout de son contrat, jusqu’en juin 20202. Le MHR a répondu favorablement à la requête du Sud-Africain qui souhait rentrer au pays dès la fin de cette saison. « La crise de la COVID-19 a bouleversé ma manière de voir les choses, et ma carrière en particulier, expliquait le joueur sur le site du club, Je suis parti de chez moi en 2015, j’ai vécu une très belle expérience ici, à Montpellier, mais je sens qu’il est aujourd’hui temps pour ma famille et moi de rentrer au pays. Je remercie le Président Altrad pour sa confiance et souhaite un bel avenir à ce club qui est un peu le mien. »

Il est vrai que le deuxième ligne formé aux Natal Sharks était arrivé dans l’Hérault à l’âge de 21 ans en 2015 pour intégrer le centre de formation de Montpellier. Le retour de Jacques Du Plessis a donné lieu à une lutte entre les Sharks et les Bulls pour obtenir la signature. Le site Netwerk24 annonce que le manager des Bulls a réussi à obtenir la signature du joueur de Montpellier, au détriment des Sharks. Mais il faut dire que le manager des Bulls s’appelle Jake White. C’est lui qui avait lancé Jacques Du Plessis à Montpellier. Les deux hommes devraient donc travailler de nouveau ensemble dans les prochains mois.