Castres : douze recrues dont Zeghdar et Ben Nicholas

Le Castres olympique a officialisé l’arrivée de douze nouveaux joueurs pour la saison 2021-2022: Teariki Ben Nicholas (25 ans, Highlanders), Levan Chilachava (29 ans, pilier droit, Montpellier), Antoine Guillamon (29 ans, pilier droit, Montpellier), Quentin Walcker (25 ans, pilier gauche, Perpignan), Brendan Lebrun (22 ans, talonneur,La Rochelle), Théo Hannoyer (24 ans, deuxième ligne, Valence-Romans), Feibyan Cornell Tukino (19 ans, troisième ligne, Grenoble), Benjamin Botica (31 ans, demi d’ouverture, Bordeaux-Bègles), Pierre Aguillon (34ans, centre, La Rochelle), Antoine Zeghdar (22ans, centre et ailier, Oyonnax), Josaia Raisuqe (26 ans, ailier, Nevers) et Thomas Larregain(24 ans, arrière, Colomiers).

Stade français : Tagi à Provence Rugby

Le pilier international fidjien, Luke Tagi (24 ans), qui évoluait depuis deux ans dans la capitale, s’est engagé pour deux saisons avec le club aixois. à 24ans, ce joueur puissant, qui possède une marge de progression importante, veut s’impliquer dans le projet aixois en apportant toute sa force.

Stade français (Bis) : cinq autres départs confirmés

Paris a acté les départs imminents de Stéphane Clément (33 ans), Sami Mavinga (28ans), Jonathan Danty (28ans), Gerbrandt Grobler (29 ans) et Pablo Matera (27 ans).

Brumbies : Tom Wright reste en Australie

L’ailier Tom Wright (23 ans, 3 sélections) a signé un nouveau contrat de deux saisons avec les Brumbies et Rugby Australia, contrat qui devrait lui permettre de jouer la Coupe du monde 2023. Révélation de la saison 2020, Wright a eu la particularité d’inscrire son premier essai international sur le premier ballon qu’il a eu à toucher, contre les All Blacks. Depuis, il a montré des qualités qui font de lui un joueur imprévisible et capable de créer le danger de partout. Certains le voient déjà comme un possible arrière des Wallabies.