Montpellier : Clément Doumenc en renfort

Il est l’une des attractions de Pro D2.Selon nos informations, le troisième ligne et capitaine de Carcassonne Clément Doumenc (24 ans) évoluera à Montpellier la saison prochaine.Longtemps en contacts avancés avec Oyonnax, le joueur a finalement été convaincu par les dirigeants du MHR, où il succédera numériquement à la figure locale Fulgence Ouedraogo (35 ans), lequel a annoncé mettre un terme à sa carrière en fin d’exercice. Cette saison, Doumenc a participé à vingt-deux matchs avec l’USCA, dont vingt comme titulaire, pour quatre essais.

Montpellier (bis) : Tisseron jusqu’en 2025

Comme indiqué par nos confrères de RMC Sport, l’ailier ou arrière de Montpellier Julien Tisseron (26 ans) va s’inscrire dans la durée dans l’Hérault.En effet, arrivé en provenance de Bayonne durant l’été 2020, l’intéressé va prolonger son contrat en faveur du MHR pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Avec un premier exercice convaincant sous son maillot, Tisseron est même devenu l’un des éléments les plus utilisés de l’effectif montpelliérains depuis le début de la saison en cours.Ainsi, il comptabilise seize apparitions toutes compétitions confondues, pour treize titularisations et trois essais marqués.

Toulouse : Nelson Épée est verrouillé

Sensation du circuit à VII sur lequel il a déjà inscrit dix-huit essais ces derniers mois, après avoir brillé lors du Tournoi des 6 Nations 2021 avec les moins de 20 ans et avoir été sacré champion de France espoirs avec le Stade toulousain lors de la même année, l’ailier Nelson épée (21 ans) a fait sa première apparition en Top 14 contre le Stade français le 11 février dernier. Reconnu pour sa vitesse et ses appuis diaboliques, l’intéressé est considéré comme une grande promesse du club champion de France et d’Europe en titre, qui a donc verrouillé sa pépite.Comme l’intéressé l’a lui-même annoncé sur son compte Instagram, épée a ainsi signé son premier contrat professionnel en faveur de Toulouse.