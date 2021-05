Clermont a sollicité Domingo

En décembre, Thomas Domingo (35 ans) avait prolongé son engagement jusqu’en juin 2023 avec la Section paloise. Ce qui n’empêche pas les convoitises. L’ancien pilier devenu entraîneur a été sollicité dernièrement, notamment par Clermont qui cherche à rebâtir son staff autour de son futur manager Jono Gibbes. L’ancien de la maison clermontoise pourrait-il se laisser tenter par un retour à Marcel-Michelin ? Affaire à suivre même si pour l’heure il est pleinement engagé auprès de la Section paloise.

Toulon : un an de plus pour Dupuy ?

Arrivé il y a un an à Toulon, Julien Dupuy devrait poursuivre l’aventure sur la rade au moins une saison de plus.Selon nos informations, l’ancien demi de mêlée aurait prolongé son engagement d’un an, soit jusqu’en juin 2022. Après avoir débuté sa carrière de technicien au Stade français, il avait rejoint l’encadrement du club varois, en mars 2020, étant en charge des skills et du jeu d’attaque en remplacement de Casey Laulala. Il avait vu sa mission étendue à l’exercice 2020-2021. Le staff rouge et noir devrait être complété par l’arrivée de Maxime Petijean comme spécialiste du jeu au pied et il est toujours question de voir Sergio Parisse endosser une tunique d’entraîneur-joueur. '' Nous avons fait le choix de compléter notre staff en engageant un entraîneur des lignes arrière en charge du jeu au pied et nous n’avons pas encore pris de décision au sujet d’un éventuel entraîneur de la défense '', avait récemment évoqué le président Bernard Lemaître.

Biarritz : nouvelle tension avec la mairie

L’escalade est sans fin dans le conflit qui oppose le président du Biarritz olympique Jean-Baptiste Aldigé et la maire de la Ville Maider Arosteguy. Après la révélation par nos confrères de Sud Ouest de l’intérêt porté par le fonds d’investissement Gavekal, propriétaire du BO, pour la reprise du club de football des Girondins de Bordeaux, l’élu s’est fendu d’un tweet pour le moins explicite : '' Oui, oui c’est parfait ! Allez hop à Bordeaux ! '' Un tweet, jugé pour le moins maladroit par de nombreux observateurs, qu’elle a ensuite rapidement supprimé. L’intérêt de Jean-Baptiste Aldigé, représentant du fonds d’investissement Gavekal, pour ce dossier de reprise, semble bien réel. Contacté par nos soins, le patron du BO nous a répondu par SMS : '' C’est un club mythique comme le Biarritz Olympique. Ça méritait qu’on s’y penche. Nous avons donc analysé la situation.''

Afrique du Sud : cinq ''japonais'' convoqués

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud Jacques Nienaber a envoyé une convocation à cinq joueurs évoluant actuellement au Japon pour préparer la série de tests face aux Lions britanniques et irlandais. Kwagga Smith (en photo), Willie le Roux, Malcolm Marx, Jesse Kriel et Franco Smith sont attendus le 7 juin au camp d’entraînement à Bloemfontein. Jacques Nienaber, a aussi fait savoir qu’un certain nombre de joueurs basés en France, qui ne seront pas impliqués dans les barrages du Top 14, pourraient aussi être convoqués pour ce stage qui débutera deux jours après la dernière journée du Top 14.

Trévise : Allan part aux Harlequins

Les Harlequins ont officialisé cette semaine le recrutement de l’ouvreur international italien Tommaso Allan (28 ans, 61 sélections) pour la saison 2021-2022. L’ancien joueur de Perpignan évoluait depuis cinq saisons à Trévise en Italie.