Direction l’Angleterre pour Botia ?

Sauf retournement de situation, Levani Botia (32 ans, 20 sélections) ne portera plus les couleurs de La Rochelle la saison prochaine. Avec UJ Seuteni, les dirigeants maritimes ont d’ores et déjà anticipé le départ du centre fidjien, arrivé en 2014 à Marcel-Deflandre. L’international pourrait être tenté par une aventure outre-Manche. Le club de Leicester, actuel leader de Premiership, aurait le surpuissant attaquant (1,82 m, 103 kg) dans son viseur. À en croire nos confrères du Daily Mail, Botia « considérerait l’offre du club anglais ». Nos confrères britanniques expliquent que La Rochelle envisage de « se séparer de son joueur pour des raisons de salary cap et Leicester est sa destination préférée ». S’il venait à prendre la direction de Welford Road, Levani Botia y retrouverait son compatriote Nemani Nadolo ainsi que son ancien coéquipier rochelais Kini Murimurivalu, également Fidjien.

Direction technique nationale : Béderède pour succéder à Retière ?

Il y a peu, le président de l’ASMCA Jean-Michel Guillon annonçait que Didier Retière, Directeur Technique National de 2014 à 2021, était nommé directeur du développement du club auvergnat. Si sa mission à l’ASMCA commencera fin avril, qui succédera donc à Retière ? Selon nos informations, l’ancien coach de la défense du XV de France Jean-Marc Béderède (54 ans), en équipe nationale de 2016 à 2019, tiendrait aujourd’hui la corde pour remplacer Retière. La tiendra-t-il jusqu’au bout ?

Perpignan : le retour de Lanta à Agen évoqué

Actuel manager général de l’Usap,Christian Lanta pourrait-il effectuer son retour à Agen, là où il a officié comme entraîneur entre 1998 et 2006 puis entre 2008 et 2012 ? La rumeur bruissait depuis quelque temps du côté d’Armandie. Le président du SUALG Jean-François Fonteneau y a répondu dans les colonnes de Sud Ouest : « Il a un passé sportif, un vécu et un attachement au SUA, a évoqué le dirigeant. Christian Lanta ne va pas revenir pour entraîner. L’idée est d’élargir le cercle du conseil d’administration, de structurer le club, d’amener des compétences et pourquoi pas des choses un peu innovantes dans le fonctionnement. »

Wasps : le All Black Fifita file aux Scarlets, Fekitoa aussi sur le départ

Les Scarlets ont frappé fort sur le marché : la province de LLanelli a obtenu la venue du All Black Vaea Fifita (29 ans, 11 sélections) en provenance des Wasps. Joueur vedette de l’équipe de Coventry, le deuxième ligne néo-zélandais est poussé au départ par l’abaissement du salary cap instauré en Premiership. Vaea Fifita sera le successeur de Jake Ball dans le pack des Scarlets. Par ailleurs, le centre des Wasps Malakai Fekitoa (29 ans, 24 sélections), passé par Toulon, est également sur le point de quitter le club basé à Coventry. Le Munster avait approché le All Black mais n’a pas réussi à le convaincre de venir en Irlande.