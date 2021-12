En effet, le gaucher des Tigers s'est engagé avec son ancien club des Bears, qui a officialisé la nouvelle ce jeudi, sans préciser la durée du contrat.

La réaction d'Ellis Genge : "Je suis très fier de mes racines à Bristol et de ce que la ville représente pour moi et ma famille. J'ai noué des relations étroites avec les Bears et je n'ai pas terminé mon travail ici. C'est donc important pour moi de revenir."