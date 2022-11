La Rochelle : la tentation Delibes

Auteur d’un début de saison des plus convaincants avec Toulouse (huit matchs, trois essais), Dimitri Delibes (23 ans) ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L’ailier formé à Blagnac est engagé jusqu’au 30 juin 2023 avec le club rouge et noir. Si les deux parties sont en négociations depuis plusieurs mois, aucun accord n’a encore été conclu. En parallèle, le Stade rochelais s’est déclaré intéressé par sa venue. Ce dossier est en partie lié à ce que décidera Damian Penaud, proche de Toulouse mais que le club maritime a aussi dans le viseur.

O’Gara, un homme courtisé qui dit vouloir rester

Ronan O’Gara, l’actuel manager de La Rochelle, est un homme courtisé. Le CV de l’actuel manager du club maritime est étudié de très près par les fédérations irlandaise et anglaise comme par le Munster. Comme indiqué sur rugbyrama.fr, le Stade rochelais cherche absolument à le prolonger. L’ancien ouvreur est déjà lié avec le club à la Caravelle jusqu’en 2024. Il devait rencontrer Vincent Merling en fin de semaine passée pour évoquer son avenir et ses récents problèmes disciplinaires.

Outre-Manche, Ronan O’Gara figure dans la liste restreinte de la RFU pour succéder à Eddie Jones aux côtés du Néo-Zélandais Scott Robertson et de l’Anglais Steve Borthwick. On parle aussi de lui évidemment comme un candidat au poste de sélectionneur de l’Irlande mais, pour l’instant, l’intérêt vient surtout des consultants et de la cohorte d’anciens joueurs appelés à donner leur avis. Car Andy Farrell est en place et ses résultats parlent pour lui. "ROG" a récemment expliqué, lors d’un événement lié à un partenariat, qu’il aurait besoin d’une très bonne raison pour s’en aller (de La Rochelle), "une raison que (je n’ai) pas actuellement…"

Coupable d'atteinte à l'intérêt supérieur du rugby, Ronan O'Gara est suspendu jusqu'au 30 janvierIcon Sport

Bath a ciblé Russell

Le marché des ouvreurs est décidément plein de surprises cette saison. Après les rebondissements du dossier Tristan Tedder, futur Racingman, et alors que le feuilleton Jalibert est loin d’être terminé (voir en page 3), Finn Russell (30 ans, 65 sélections) est, lui aussi, au cœur d’une passe d’armes en coulisses. Car si le Racing 92 avait entrepris des démarches en vue d’une prolongation du bail de l’Ecossais dans les Hauts-de-Seine, le Daily Mail a indiqué, la semaine passée, que Bath souhaitait en faire son "marquee player" à compter de l’été prochain. Si l’international s’en allait, le Racing 92 repasserait-il à l’attaque sur le dossier Jalibert ? Cette hypothèse ne peut être écartée. Il en est de même du côté de Toulon et de Paris, qui n’y sont pas insensibles.