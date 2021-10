Racing 92 (bis) : Ben Arous prolonge, Diallo aussi ?

Nous vous annoncions dans notre édition de lundi que la prolongation d’Eddy Ben Arous (31 ans, 20 sélections) était dans les tuyaux et, cette semaine, le pilier gauche international a donc bel et bien paraphé une extension de deux ans de son contrat dans les Hauts-de-Seine. Cette prolongation suit celles de Baptiste Chouzenoux, Antoine Gibert, Henry Chavancy et Camille Chat. Les cas de Teddy Baubigny et Maxime Machenaud, notamment courtisés par le Lou, sont quant à eux plus épineux. En revanche, il semblerait qu’Ibrahim Diallo, très sollicité par les clubs du championnat de France, souhaite poursuivre l’aventure dans le club qui l’a lancé au niveau professionnel.

Discipline : Nakosi convoqué, Alo-Emile suspendu quatre semaines

Paul Alo-Emile a écopé de quatre semaines de suspension. Le pilier droit parisien pourra retrouver les terrains à compter du 24 octobre. La commission de discipline de la LNR a convoqué Filipo Nakosi en sa séance du 13 octobre. L’ailier castrais a été cité par le commissaire du match Castres-Toulon pour un plaquage. Exclus le week-end dernier, l’ailier palois Aminiasi Tuimaba et le deuxième ligne toulousain Iosefa Tekori comparaîtront à la même date.

Brive : Joris Jurand jusqu’en 2025, des départs à prévoir

Après Enzo Hervé la semaine dernière, c’est au tour de Joris Jurand de prolonger sous les couleurs corréziennes. Arrivé en décembre 2018 en provenance de Montpellier, l’arrière ou ailier s’est engagé jusqu’en 2025. Joris Jurand a été titularisé à quatre reprises sur les cinq premières journées cette saison. Parmi les joueurs sur le départ, on retrouve, comme noté par La Montagne, le pilier gauche Simon Pierre-Chauvac (23 ans), qui n’a pas prolongé le bail qui le lie jusqu’en juin 2022, et les deux Fidjiens Peniami Narisia (23 ans) et Kitione Kamikamica (25 ans), tous deux en partance pour le Racing 92.

Bordeaux-Bègles : Urios "pas prêt à discuter" de sa prolongation

"Un manager ne peut pas rester dans sa dernière année, sans contrat." Sur la chaîne locale TV7, Christophe Urios a évoqué le sujet de son engagement avec l’UBB, qui expirera en principe en juin 2023. Visiblement, le sujet, s’il a été amené sur la table par le président Laurent Marti, n’est pas encore d’actualité : "On a commencé à parler entre gens de bonne compagnie, a indiqué le technicien. (...) Quand le temps viendra, je parlerai avec Laurent très tranquillement. C’est une belle personne, très respectable. Mais honnêtement, je ne suis pas prêt à discuter maintenant" Dossier à suivre, donc.

L'intégralité des indiscrétions sont à retrouver sur midi-olympique.fr ainsi que sur l'application.