Des prolongations majeures à Toulouse, une star anglaise sur le départ... Les coulisses du mercato

Après Dupont et Baille, Cros s'engage jusqu'en 2027

Le projet 2027 du Stade toulousain prend de l’ampleur avec la prolongation de l’engagement d’un nouveau cadre : après Julien Marchand (2028), Antoine Dupont et Cyril Baille (2027), François Cros (27 ans, 11 sélections) s’est inscrit sur la durée à Ernest-Wallon. Initialement engagé jusqu’en juin 2023, le troisième ligne aile a rempilé pour quatre saisons supplémentaires, comme déjà évoqué dans ces colonnes. L’international évolue dans le club rouge et noir depuis 2009.

Biarritz : au tour de Soury et de Barry de prolonger

Le BOPB poursuit sa vague de prolongations : après Guy Millar, Joe Jonas ou encore Johan Aliouat, Bastien Soury (26 ans) et Steeve Barry (30 ans) ont à leur tour signé de nouveaux contrats avec le club basque. Le talonneur, arrivé comme joker médical en cours de saison, a signé un bail de trois ans ; l’ailier s’est lui engagé pour quatre saisons de plus.

Bath : Watson va changer d’écurie cet été

C’est un petit événement outre-Manche. Selon The Telegraph, Anthony Watson (27 ans ; 56 sélections) devrait quitter Bath à l’issue de la saison. Après huit saisons au club, l’international anglais ne va selon toute vraisemblance pas prolonger son contrat, qui prend fin à la fin de cet exercice 2021-2022. Les Saracens et les Wasps seraient intéressés à l’idée de récupérer l’ailier international. Une signature en France est également évoquée même si cette option est compromise par sa position de titulaire avec le XV de la Rose et la proximité de la Coupe du monde dans l’Hexagone.