Perpignan : Delguy, ça va se faire

Nous vous révélions récemment les contacts très avancés entre l’Usap et l’ailier international argentin Bautista Delguy (24 ans ; 17 sélections), arrivé comme joker médical à l’Union Bordeaux-Bègles en décembre. Un accord existait entre les deux parties en cas d’accession de Perpignan en Top 14. La montée désormais acquise, sa signature devrait être rapidement officialisée. Le club catalan cherche par ailleurs à se renforcer encore pour relever le défi de l’élite. Selon nos informations, il est notamment en quête d’un talonneur, d’un troisième ligne, d’un demi de mêlée et d’un trois-quarts centre.

La Rochelle : Henry Thomas va arriver

Il y a trois semaines, The Rugby Paper avait révélé les contacts entre La Rochelle et le pilier droit international anglais Henry Thomas (29 ans ; 7 sélections) en vue de la saison prochaine. Selon nos mêmes confrères anglais, l’opération va bien être bouclée et le joueur, qui évolue à Bath depuis 2014 après avoir été pensionnaire de Sale, portera le maillot maritime dans quelques mois. C’est lui qui remplacera donc numériquement Arthur Joly, lequel s’est déjà engagé en faveur de Perpignan. Thomas, qui compte 145 apparitions en Premiership, est considéré comme une valeur sûre du poste outre-Manche.

Toulouse : Pas de contact avec Lawes et Biggar

Durant le week-end, The Rugby Paper a publié une information qui a fait du bruit : selon le média anglais, l’ouvreur international gallois Dan Biggar (31 ans, en photo) et le deuxième ou troisième ligne international anglais Courtney Lawes (32 ans) seraient sur les tablettes du Stade toulousain pour la saison prochaine. Ces deux joueurs évoluent à Northampton et ont été retenus pour disputer la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud. Pourtant, selon nos informations, il n’y a eu aucun contact entre eux et le récent champion d’Europe. Autant dire que Biggar et Lawes ne débarqueront pas en Top 14 dans quelques mois. En tout cas, pas à Ernest-Wallon.