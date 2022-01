À seulement 23 ans, Gabriel Ibitoye a déjà traversé maintes péripéties dans sa carrière. Annoncé comme une pépite du rugby anglais, l'ailier a débuté sa carrière sous le maillot des Harlequins en Premiership, où ses qualités physiques et sa vitesse en faisaient un des joueurs à surveiller Outre-Manche. Imaginez alors la satisfaction et l'enthousiasme des supporters agenais lorsqu'à l'orée de la saison 2020-21, Ibitoye s'engageait avec le SUA pour deux saisons. Mais le joueur aux 14 essais en 40 matchs avec les 'Quins n'aura finalement été qu'un feu de paille dans le Lot-et-Garonne.

Malgré un doublé pour son premier match contre Castres, il déçoit et n'arrive pas à relever la tête, à l'instar de son équipe. Il est alors prêté à Monptellier pour la fin de cette saison, sans succès. De retour à Agen, il profite d'une clause dans son contrat, mentionnant le cas d'une relégation, pour négocier avec Jean-François Fonteneau la rupture de son bail à l'intersaison. À la surprise générale, la "bombe" anglaise signe à Tel Aviv avec le Heat, club avec lequel il évolue toujours. Mais la lumière pourrait revenir sur lui très bientôt : Ibitoye serait en voie de retrouver son Angleterre natale dès la saison prochaine. Une chose qui lui était impossible depuis son départ des Harlequins, étant donné que le club anglais avait glissé une clause l'interdisant temporairement de signer chez un concurrent.

Pour remplacer Piutau ?

Maintenant que ce petit point de contrat est expiré, plusieurs clubs se positionnent sur l'Anglais. Leicester, Glasgow et surtout Bristol sont sur le dossier. Avec les rumeurs de départ de Charles Piutau en fin de saison, motivées en plus par Angleterre : le salary cap va baisser, Ibitoye apparaît comme une bonne solution pour Pat Lam en vue de la saison prochaine. Selon Bristol Live, les Bears et leur entraîneur sont toujours à la recherche de joueurs à potentiel, jouant pour des équipes peu connues. Le CV de l'ancien international U20 est donc ressorti. Il n'y a pour l'instant que des rumeurs mais le retour d'Ibitoye en Angleterre s'apparenterait à un dénouement inattendu pour un joueur à la carrière déjà si particulière.