Agen : un nouveau bail pour Martinez

Clément Martinez (25 ans) prolonge l’aventure agenaise. Au club depuis cinq saisons, le talonneur a signé un nouvel engagement de deux ans, qui le lie au SUALG jusqu’en juin 2024. Comme évoqué lundi dans ces colonnes, l’ailier fidjien Kolinio Ramoka (28 ans) et le deuxième ou troisième ligne Martin Devergie (26ans) pourraient prochainement rempiler à leur tour.

Newcastle : Mike Brown non conservé par les Falcons

Mike Brown (37 ans, 72 sélections) ne poursuivra pas l’aventure avec Newcastle.Après seize saisons passées aux Harlequins, l’arrière international avait rejoint les Falcons l’été dernier mais son nouveau club a décidé de ne pas activer l’année optionnelle figurant dans son contrat. Mike Brown pourrait effectuer son retour aux Harlequins.

Angleterre : aucune montée en Premiership au terme de cette saison ?

La fédération anglaise de rugby (RFU) a révélé ce mardi que les Doncaster Knights et les Ealing Trailfinders, respectivement premiers et troisièmes de RFU Championship (deuxième division anglaise), n’avaient pas répondu favorablement aux critères nécessaires à la promotion en Premiership. Pour être éligible à une promotion en Premiership, de nombreux critères doivent en effet être respectés par les clubs, à commencer par la qualité des installations et la capacité du stade utilisé les jours de matchs (10 001 places au minimum). Les deux clubs ont fait appel de cette décision.Les Ealing Trailfinders se sont notamment rapprochés des Queens Park Rangers (club de football) pour partager leur stade, dont la capacité est de 18 000 places.

Discipline : Vatubua écope de quatre semaines de suspension

Le centre palois Jale Vatubua a été condamné à quatre matchs de suspension par la commission de discipline de la LNR et sera requalifié le 4 avril. Son partenaire, Tumua Manu, n’a écopé que d’une rencontre de suspension, qu’il a déjà purgée. Par ailleurs, le Neversois François Herry, le Columérin Anthony Coletta et le Biterrois Gillian Benoy, tous exclus le week-end passé, comparaîtront le 9 mars prochain.