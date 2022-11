Montpellier : De Nardi en approche

Quelques mois après Léo Coly, le MHR serait en passe de s’offrir les services d’un autre grand espoir du Stade montois : selon nos informations, Alexandre De Nardi (23 ans), autre champion du monde moins de 20 ans, est proche de rejoindre le club champion de France. L’arrière-ailier, pur produit du club landais, compte 15 essais en 61 matchs de Pro D2. Sa venue dans l’Hérault nécessitera le paiement d’une indemnité libératoire - il est engagé jusqu’en 2024 - et d’indemnités de formation. Alors que Gabriel Ngandebe (25 ans) s’est entendu avec sa direction pour une prolongation de son bail au GGL Stadium, Vincent Rattez (30 ans, 9 sélections) est, lui, sur le marché. Le nom de l’ancien Rochelais a circulé à Toulon et Lyon notamment.

Lutte Bath-Lou pour le Bok Du Toit

Où jouera Thomas Du Toit (27 ans, 13 sélections) la saison prochaine ? Le pilier springbok des Sharks de Durban a reçu une offre de Lyon il y a plusieurs semaines mais n’a toujours pas donné sa réponse au club rhodanien. L’ancien Toulousain hésite entre le challenge du Lou et celui proposé par Bath. Le boss du club anglais, Johann van Graan, connaît bien le pilier polyvalent et s’efforce de le convaincre de rejoindre le Rec quand bien même la crise économique du Premiership ne plaide pas en sa faveur. Le dénouement de ce dossier ne devrait plus être qu’une question de jours.

Toulouse : l’Anglais Willis attendu en renfort

L’Anglais Jack Willis (25 ans, 5 sélections), qui est entré en jeu face à l’Argentine, ce dimanche, à Twickenham, a de bonnes chances de découvrir le Top 14 d’ici la fin de l’année. Depuis plusieurs semaines, le Stade toulousain est en effet en contacts avec le troisième ligne international du XV de la Rose. Il a d’ailleurs récemment été reçu dans les locaux du club champion de France en 2019 et 2021. En cas d’arrivé en France, Jack Willis resterait éligible pour sa sélection. La RFU permet aux joueurs des Wasps et de Worcester de rester sélectionnables pour leur sélection malgré un départ à l’étranger. Cette nouvelle règle pourrait finir de convaincre le troisième ligne de quitter l’Angleterre, malgré l’intérêt prononcé de Bristol. Si sa venue est finalisée, Jack Willis débarquerait probablement après la tournée d’automne à Ernest-Wallon.