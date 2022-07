Lyon : officiel pour Niniashvili

Comme déjà évoqué dans ces colonnes, Davit Niniashvili (19 ans) sera Lyonnais jusqu’en juin 2025. L’ailier géorgien, arrivé l’été dernier en provenance de Khvamlii, club du championnat géorgien, et auteur de cinq essais en vingt matchs la saison passée, a prolongé d’un an son bail espoir qui courait initialement jusqu’en juin 2024.

Brive : des jokers envisagés

Le CAB vient de reprendre l’entraînement sans plusieurs de ses joueurs cadres : "Wesley Douglas est touché au cou, Retief Marais au poignet, Mitch Lees au pied, Hayden Thompson-Stringer à la cheville et Saïd Hirèche se remet de sa fracture, a listé Jeremy Davidson dans les colonnes de La Montagne. Concernant Mitch, c’est évolutif. Retief est en phase de rééducation. Saïd progresse très bien." Toutes ses absences, certaines pour une longue durée, incitent le technicien et ses collaborateurs à envisager le recrutement de jokers médicaux : "On regarde ce qu’il y a sur le marché. Après, on suit l’évolution de ces blessures au quotidien. On prendra les décisions en fonction de ce que nous diront les chirurgiens et notre équipe médicale."

Mont-de-Marsan : Arbo dans le staff

Mont-de-Marsan a officialisé l’arrivée de Laurent Arbo au sein de son encadrement. Le préparateur physique, qui a longtemps été le recordman d’essais inscrits en championnat de France, avec ses cent réalisations, a officié à Agen, Perpignan ou encore Montpellier ces dernières années. Par ailleurs, le club landais a officialisé la signature du prometteur ouvreur Joris Pialot (19 ans), aligné à seize reprises en Pro D2 avec Narbonne la saison passée.