Sur le site officiel du club londonien Danny Care s'est exprimé sur la prolongation de son contrat : "Je suis ravi de signer à nouveau pour les Quins. J'adore jouer pour ce club. Depuis que je suis venu ici il y a 16 ans, j'ai aimé chaque minute jouée au Stoop, nos fans sont les meilleurs. Je me suis fait de très bons amis et des souvenirs incroyables sous ce maillot et j'ai hâte d'en faire d'autres." Les Harlequins n'ont pas précisé la durée de sa prolongation.