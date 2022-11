Lyon : Couilloud, clause de départ activée

Comme indiqué par Le Progrès, le demi de mêlée international de Lyon Baptiste Couilloud (25 ans, 10 sélections) a activé la clause de sortie comprise dans son contrat, laquelle était à date, lui permettant de quitter le club à l’issue de la saison en cours. Titularisé seulement quatre fois depuis le début de saison, le joueur - licencié au Lou depuis l’âge de 5 ans - avait prolongé son contrat voilà un an, jusqu’en 2025, en prenant soin d’y inclure la clause évoquée. Selon nos informations, avant de se réengager avec son club formateur, Couilloud avait déjà rencontré les dirigeants du Stade français. L’intérêt de l’équipe de la capitale ne s’est jamais démenti puisque, comme révélé dans ces colonnes, des discussions ont actuellement lieu entre les deux parties et un accord serait proche. Laurent Labit, futur patron du sportif parisien, aurait fait de Couilloud une priorité.

Racing 92 : Le Roux et Lauret vers la retraite

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti a indiqué que deux de ses internationaux français pourraient mettre un terme à leur carrière en juin prochain. Il s’agit du deuxième ligne Bernard Leroux (33 ans ; 45 sélections), actuellement indisponible en raison d’un coup reçu à la tête, et du troisième ligne Wenceslas Lauret (33 ans ; 25 sélections). « On est dans un bout de cycle, avec un besoin de vitaliser notre équipe, a expliqué Lorenzetti. On va en profiter. Bernard (Le Roux) a reçu pas mal de coups. Il est arrêté, et la retraite se profile, tout comme pour Wenceslas Lauret après Virimi Vakatawa. (Lauret) a des projets, il est très tenté par l’immobilier. Il a déjà commencé au Pays basque. Il y a aussi la possibilité qu’il soit là comme joker Coupe du monde. On est très attentif à ses souhaits sachant qu’il a beaucoup donné au club depuis une dizaine d’années.

Castres : Popelin pour succéder à Urdapilleta ?

Le Castres olympique a visiblement trouvé son demi d’ouverture pour la saison prochaine. Un temps sur la piste du Perpignanais Tristan Tedder, le club tarnais aurait jeté son dévolu sur le numéro 10 de La Rochelle Pierre Popelin (27 ans), comme indiqué par La Dépêche du Midi. L’ancien joueur de Vannes partira du CO lors de l’exercice 2023-2024. Actuellement blessé, Popelin n’a jamais réussi à vraiment s’imposer dans l’effectif maritime depuis son arrivée à l’été 2021. De son côté, le Puma Benjamin Urdapilleta (36 ans ; 9 sélections) se dirigerait vers la retraite à l’issue de la saison.