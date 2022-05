Après quatre ans de bons et loyaux services, Felipe Contepomi quittera le staff du Leinster à la fin de la saison. Arrivé en 2018-2019 en tant qu'adjoint de Leo Cullen, il a remporté trois titres de champion de Pro 14. Ayant joué avec les "boys in blue" de 2003 à 2009, il avait notamment décroché une ligue celtique et une H-Cup. Revenir en Irlande pour entraîner semblait donc "logique" pour lui. Passé par Toulon et le Stade Français, il rentrera donc chez lui, en Argentine. Il y occupera le poste d'entraîneur adjoint de Michael Cheika chargé des arrières. Ancien international, il a porté le maillot des Pumas à 87 reprises et a terminé troisième de la Coupe du monde 2007.

À propose de son départ, l'ouvreur reconverti coach déclare dans un communiqué de presse du Leinster : "C'est une excellente opportunité pour moi et pour ma famille de rentrer chez moi. Mais je voudrais dire à quel point je suis reconnaissant vis-à-vis de Leo Cullen et du Leinster pour l'opportunité de revenir au club et à Dublin. Ce fut une décision facile de revenir et j'ai adoré chaque minute de mon temps ici à travailler avec Leo et tous les entraîneurs et l'équipe en coulisses. Bien sûr, je tiens également à remercier tous les joueurs avec qui j'ai eu le privilège et le plaisir de travailler. Mais le moment est venu pour moi maintenant de rentrer chez moi et je partirai avec rien d'autre que de bons souvenirs d'un grand club, de grands supporters et de ma maison loin de chez moi."

De son côté, David Kidwell, reviendra au rugby à XV alors qu'il est actuellement entraîneur adjoint des Parramatta Eels en LNR (Ligue Nationale de Rugby à XIII des pays d'hémisphères sud) en Australie. Avec la sélection argentine, il s'occupera de la défense. L'ancien treiziste international a déclaré à nos confrères d'ESPN : "Je suis très excité. Je suis venu pour gagner la Coupe du monde, c'est ma mentalité. J'ai dit à Michael que j'étais très excité. J'ai parlé avec ma famille pour prendre cette très grande décision. Je suis très heureux".