Mont-de-Marsan : Coly et Doubrère en Top 14 ?

Meilleur marqueur d’essais et de points du Pro D2, excellent avec les Barbarians samedi à Lyon, face au Tonga, Léo Coly (22 ans) est très courtisé sur le marché des mutations. Comme déjà évoqué, le Lou, le MHR et Toulon, notamment, ont démarché le demi de mêlée montois. Le club rhodanien aurait récemment transmis une offre pour libérer le demi de mêlée de son engagement, lui qui est lié au Stade jusqu’en juin 2025. Les négociations sont encore en cours. L’alter ego de Léo Coly à la mêlée, Gauthier Doubrère (25 ans), a aussi des opportunités dans l’élite. Son nom circule dans plusieurs clubs, notamment du côté de Castres, qui cherche à renouveler sa rotation au poste, en prévision de l’arrêt de Rory Kockott.

Toulouse : Tekori veut repartir pour un tour

Joe Tekori soufflera ses trente-huit bougies le 17 décembre et ne compte pas s’arrêter. En fin de contrat avec Toulouse en juin 2022, le deuxième ligne espère s’offrir un dernier défi : "Physiquement, je me sens encore bien et si Toulouse veut encore de moi la saison prochaine, je serai bien évidemment d’accord pour continuer, a déclaré le Samoan sur rugbyrama.fr. Ma seule certitude, c’est que je ne me vois pas arrêter, j’ai d’ailleurs quelques offres pour les deux prochaines saisons que j’étudierai si besoin."

UBB : Toulon aussi sur les rangs pour Seuteni

Ulupano Seuteni (27 ans, 6 sélections) est un homme courtisé. En fin de contrat avec Bordeaux-Bègles en juin prochain, l’Australien d’origine a l’avantage, au-delà de ses qualités, d’être Jiff et polyvalent. La semaine dernière, nous faisions état de l’intérêt de La Rochelle, du Racing 92 et de Lyon. Toulon l’a aussi inscrit sur les tablettes. Pour rappel, l’international samoan avait évolué pendant deux ans au sein du club varois, entre 2014 et 2016, après avoir porté les couleurs des Queensland Reds et avant d’aller à Oyonnax. Seuteni évolue à l’UBB depuis 2018.