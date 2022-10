Marcos Kremer va-t-il changer d'air à l'issue de cette saison 2022/2023 ? En fin de contrat au mois de juin prochain avec le Stade français, le troisième ligne argentin intéresserait Clermont selon les informations de La Montagne. Arrivé dans la capitale en 2020, l'ancien joueur des Jaguares est réputé pour sa férocité et ses interventions défensives appuyées. Lors de l'exercice précédent, il a disputé quinze rencontres de championnat avec les soldats roses, dont treize en tant que titulaire.

Indiscutable chez les Pumas, Kremer n'a toujours pas joué la moindre minute en championnat lors de cet exercice. Il était encore avec l'Argentine voilà quelques jours pour disputer le Rugby Championship. Son arrivée dans l'Auvergne pourrait compenser de potentiels départ au pose de troisième ligne. Fritz Lee, Arthur Iturrria, Judicaël Cancoriet ou encore Alexandre Fisher sont en fin de contrat avec l'ASM. De plus, Kremer est très proche de son compatriote et coéquipier en sélection : Tomas Lavanini, joueur de Clermont depuis plus d'un an.