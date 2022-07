En Auvergne, la saison 2022-23 n’est pas commencée qu’il faut déjà penser à l’exercice 2023-24. Après l’annonce du projet "Clermont 2025" par Jean-Michel Guillon, un premier dossier bouillant est venu se poser sur le bureau du président : le cas Damian Penaud. Dans l’édition du 18 juin du Midi Olympique, la fin de contrat de l’ailier clermontois en 2023 était déjà mise en lumière.

Presque un mois plus tard, RMC fait état d’une "tendance au départ" pour l’international français (35 sélections). Après avoir prolongé sept joueurs en janvier dernier, l’ASM devra se montrer persuasive pour retenir sa pépite des sirènes adverses, notamment celles des Hauts-de-Seine.

Le Racing mène la course

Auteur de 20 essais en 27 matchs cette saison, Damian Penaud aiguise l’appétit des ténors du championnat. Élément incontournable du XV de France, le Clermontois sera la cible de plusieurs clubs durant tout l’été. Certains ont même déjà pris de l’avance, à l’image du Racing 92. Le club francilien accuse le coup de nombreux départs importants (Thomas, Colombe, Tanga…) et compte bien se renforcer pour devenir un favori au titre.

Après la signature express de Cameron Woki au début du mois juillet, les Ciel et Blanc visent un autre gros poisson pour la saison 2023-24. Depuis plusieurs mois, le Racing cible Damian Penaud. Avec le départ de Teddy Thomas, le club des Hauts-de-Seine prépare déjà "l’après-Imhoff". L’ailier argentin de 33 ans a prolongé jusqu’en 2024 mais n’est pas immortel. Selon nos informations, Damian Penaud ne serait d’ailleurs pas insensible à l’intérêt porté par le club francilien. Dans ce contexte plutôt pessimiste pour l’ASM, le club auvergnat doit se rappeler d'un cas similaire, survenu au début du siècle.

Le précédent Rougerie

Le cas Penaud rappelle aux supporters clermontois un précédent : celui d’Aurélien Rougerie. Au cœur des années 2000, "Roro" crève l’écran sur les ailes clermontoises mais se retrouve bien trop seul pour amener Clermont vers les sommets. Avant l’arrivée de Vern Cotter à l’été 2006, la question d’un départ est posée dans l’esprit de Rougerie. Le club auvergnat parvient finalement à retenir son capitaine jusqu’en 2018. Aujourd’hui, le contexte a changé mais certaines similitudes se retrouvent avec le cas Penaud.

Aurélien Rougerie, ici lors de la saison 2005-2006, avait finalement décidé de prolonger son aventure à Clermont.Icon Sport

L’ASM a terminé septième de la phase régulière et n’a pas franchi la barre des huitièmes de finale de la Champions Cup. À l’instar de Rougerie en son temps, plusieurs écuries lorgnent sur l’ailier clermontois. Le président Guillon possède malgré tout plusieurs cartes pour séduire son arme offensive.

Une masse salariale dégagée

D’abord, l’ASM a dégagé une importante masse salariale avec les départs de Morgan Parra et Camille Lopez. Cette saison, Wesley Fofana et Rabah Slimani, deux gros salaires du club, sont en fin de contrat. Le centre ne devrait d’ailleurs pas poursuivre à Clermont au-delà de 2023. Cela offre donc des opportunités financières non-négligeables pour les dirigeants clermontois. Autre argument de poids, plus sentimental, l’ASM pourrait convaincre Damian Penaud de rester suivant le modèle… Rougerie.

En restant en Auvergne, l’ailier enverrait un message fort en voulant s’installer dans la durée à Clermont et être la tête de gondole des jaune et bleu pour plusieurs saisons. Un facteur que ne peut pas faire jouer le Racing, déjà doté d’une constellation de stars. Le dernier argument, et non des moindres, l’aspect sportif. Si Clermont réalise un début de saison tambours battants avec un Penaud en acmée, il sera tout de suite plus facile de négocier dans le bon sens. À l’inverse, si l’ASM n’enclenche pas vite une bonne dynamique, la tendance se poursuivra dans le pessimisme.

Par Clément LABONNE