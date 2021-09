Une page risque de se tourner à Clermont à la fin de cette saison. Les Jaunards pourraient, dans un premier temps voir partir leur charnière Parra-Lopez, indiscutable depuis plusieurs saisons. Selon RMC Sport, Camille Lopez va quitter le club qu'il a rejoint en 2014 à l'issue de cet exercice. Alors qu'il devait s'en aller en 2023, à la fin de son contrat, son départ devrait être "avancé". Le joueur de 32 ans souhaite tout simplement se rapprocher de ses origines, c'est-à-dire le Sud-Ouest. Pour l'instant, aucune information n'a fuité au sujet d'un club intéressé par l'international aux 28 sélections.

Deux autres cadres emblématiques de l'ASM posent question aujourd'hui. De quoi sera fait l'avenir de Morgan Parra et Sébastien Vahaamahina ? Le demi de mêlée et le deuxième ligne sont en fin de contrat en 2022 et n'ont toujours pas prolongé avec les Jaunards, et à l’heure actuelle, leurs éventuelles prolongations n’ont pas avancé. Toujours selon RMC Sport, le CV de Parra circulerait dans les bureaux du Stade français, affaire à suivre. Une chose est certaine, il va y avoir du mouvement dans les prochains mois à Clermont.

Du côté des possibles arrivées, il est évoqué le nom d'ANthony Belleau au poste de demi d'ouverture, en partance de Toulon. Méfiance tout de même, rien n'est encore signé.