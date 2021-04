Clermont : Hanrahan, c’est officiel

JJ Hanrahan (28 ans) a signé un contrat pour une saison (plus une optionnelle) à partir du mois de juillet 2021 avec Clermont, comme le club l’a officialisé ce lundi. Polyvalent, l’ouvreur irlandais du Munster peut aussi évoluer au poste de centre ou d’arrière. Il compte plus de 150 matchs avec la province de Limerick où il joue depuis 2012. Il a fait un passage de deux saisons entre 2015 et 2017 avec les Saints de Northampton avant de retrouver le Munster en 2017.

Bayonne : Latunipulu en prêt à Valence

Bayonne a annoncé, ce mercredi, le prêt de son ailier Latu Latunipulu (24 ans) à Valence-Romans jusqu’au terme de la saison. Arrivé au club en 2019, l’Australien a disputé depuis 19 rencontres sous le maillot ciel et blanc.

Toulon : Nonu suspendu trois semaines

Le Néo-Zélandais Ma’a Nonu a été suspendu trois semaines pour « brutalité », après son coup de coude sur le Lyonnais Jean-Marc Doussain, a annoncé mercredi la Ligue nationale de rugby. La date de requalification du centre varois sera communiquée ultérieurement.

Bordeaux-Bègles : Un déficit à 10 millions

L’UBB affichait les meilleures affluences d’Europe. Cette saison à huis clos affecte donc considérablement sa situation financière. Laurent Marti s’est confié, sur France Bleu Gironde, à propos du déficit de 10 millions d’euros occasionné par le contexte actuel : « Il faut que cette situation s’arrête cette année », espère le président.