"Tous les sportifs professionnels disent "vous saurez quand le moment sera venu de raccrocher". C'est un sentiment que l'on ne peut pleinement comprendre avant de le vivre. Pour moi, ce moment est venu et j'annonce publiquement ma retraite de toutes les formes de rugby." La carrière de CJ Stander prendra fin le 27 juin 2021, date de la fin de son contrat avec le Munster, qu'il compte honorer jusqu'au bout.

L'indiscutable numéro 8, en pleine forme physique, explique ce choix par des raisons personnelles : "Durant le confinement, j'ai réalisé ce qui comptait le plus dans ma vie. Ma foi, ma famille, et ce sport incroyable que je pratique depuis mes 6 ans. Malgré ça, je me rend compte que mon investissement dans le rugby commence à être un enfer à ma famille."