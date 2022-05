Christophe Laussucq (49 ans) va reprendre du service cet été. Selon nos informations, l’ancien demi de mêlée est sur le point d’intégrer l’organigramme de l’Union Bordeaux-Bègles. Le natif de Bordeaux devrait s’y voir confier un rôle transversal qui le verrait assumer des responsabilités et amener son expertise sur le recrutement et la formation.

Ce serait une nouvelle tête pensante d’expérience pour le club girondin, désireux de consolider son encadrement alors que le staff technique actuel (Christophe Urios, Julien Laïrle, Frédéric Charrier, Heini Adams et Jean-Baptiste Poux) est encore sous contrat et sera toujours en place la saison prochaine.

Poste plus éloigné du terrain

Pour rappel, Christophe Laussucq n’occupe plus de fonction depuis son renvoi d’Agen, en novembre 2020. Auparavant, il avait officié à Brive, au Stade français et à Mont-de-Marsan. L’ancien international (4 sélections), qui avait porté les couleurs bordelaises lors de sa carrière de joueur, s’apprête donc à découvrir un nouveau poste, plus éloigné du terrain mais non moins déterminant pour le développement du club alors que l’UBB entend s’installer définitivement au sommet du rugby français.