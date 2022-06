Cette saison, Christian Labit a guidé Carcassonne en phase finale de Pro D2, pour la première fois de l'histoire du club. Mais malgré cette belle réussite sportive, des rumeurs de départ du manager audois avaient émergées ces dernières semaines. Mais le suspense a donc pris fin ce mercredi : Frédéric Calamel, Benoit Mestre (Co-Présidents de l’USC) et Nicolas Regnier (Vice-Président) ont annoncé la prolongation de contrat de leur manager.

"Suite à un entretien que nous avons eu ce jour, Christian Labit s’est officiellement réengagé pour une année de plus sous nos couleurs. Après la saison historique des Jaunes et Noirs, Christian Labit a décidé de poursuivre l’aventure et de contribuer au développement de l’USC et de sa formation encore 1 saison, avant certainement d’envisager pour lui d’autres projets dans le monde du rugby." Il semble donc que la saison prochaine sera la dernière pour Christian Labit sous les couleurs de Carcassonne.