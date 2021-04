Toulouse : Chocobares en approche

Nous vous révélions, dans notre édition de vendredi, l’intérêt prononcé du Stade toulousain pour le trois-quarts centre argentin Santiago Chocobares (22 ans, 2 sélections), dont le recrutement est souhaité en qualité de joker médical jusqu’à la fin de saison, à un poste actuellement en souffrance à Ernest-Wallon. Sofiane Guitoune s’est gravement blessé à un genou, quand Lucas Tauzin (ménisque) est absent depuis plusieurs mois, et l’autre Puma Juan Cruz Mallia a été touché sérieusement à un doigt juste après son premier match, en février. Pour ce qui est de Chocobares, considéré comme une grande promesse du rugby argentin et courtisé aussi par le Stade français (qui l’envisage également comme successeur de Gaël Fickou la saison prochaine), l’accord était trouvé mais restait conditionnée à des questions de visa, son arrivée n’ayant de sens que si elle est rapide. Depuis, le dossier aurait connu une avancée positive et le joueur devrait ainsi débarquer dans les prochains jours.

Castres : Nakosi verrouillé, Firmin prêté

Auteur d’une saison étincelante avec le CO, l’ailier fidjien Filipo Nakosi (29 ans, 1,83 m, 98 kg) sera encore Castrais pour les trois prochaines saisons. Le club tarnais et son ailier ont signé une prolongation de contrat engageant le joueur jusqu’en 2024. Filipo Nakosi est le meilleur marqueur d’essais casstrais cette saison, avec huit réalisations. Il a participé à 18 matchs cette saison et fut 17 fois titulaire. Par ailleurs, le CO a libéré Kévin Firmin : le talonneur de 29 ans, au club depuis 2017, finira la saison en Pro D2, sous les couleurs de Montauban.

Pau : Départ surprise pour Adriaanse ?

Le pilier springbok Lourens Adriaanse (33 ans, 6 sélections) ira-t-il au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2022 ? Le Sud-Africain aurait, selon Sud Ouest, demandé à sa direction de résilier son contrat pour rentrer dans son pays natal.

Mont-de-Marsan : direction Soyaux pour Saubusse

Après Bordeaux-Bègles, Bayonne et Mont-de-Marsan, Emmanuel Saubusse (31 ans) va découvrir un quatrième club la saison prochaine. Selon nos informations, le demi de mêlée s’est engagé avec Soyaux-Angoulême. Le Biarrot Gauthier Doubrère (25 ans) pourrait le remplacer dans les Landes et être accompagné de l’ouvreur sud-africain du BOPB Willie du Plessis (30 ans).

