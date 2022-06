Cheslin Kolbe va-t-il quitter le Rugby Club toulonnais seulement une saison après avoir débarqué dans le Var ? Selon des médias sud-africains, le fusée toulonnaise est suivie de près par son ancienne équipe des Stormers. La formation, qui on le rappelle, évoluera en Champions Cup la saison prochaine, cherche activement un remplaçant à Werrick Gelant dans son effectif. Ce dernier va quitter son pays d’origine pour rejoindre la France et le Racing 92 à l’intersaison. La franchise du Cap voit donc les choses en grand et rêve de revoir Kolbe porter la tunique bleue et blanche.

Si jamais le transfert venait à se réaliser, l’ancien Toulousain ne serait pas dépaysé puisqu’il a évolué durant cinq saisons avec la Western Province entre 2013 et 2017, avant de rejoindre le Top 14 et la ville rose.

Lemaître : "Rien de concret à ce jour"

Joint par nos soins, Bernard Lemaître s’est exprimé à ce sujet. À l’heure d’aujourd’hui, aucune inquiétude à avoir pour les supporters varois d’après le président du RCT : "Vous m’apprenez la nouvelle. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a rien de concret pour l’instant, aucune approche." L'homme fort toulonnais a ensuite poursuivi : "Il n'y a rien qui me fait dire que Cheslin Kolbe ne sera pas à la reprise des entraînements le 13 juillet prochain."

Pour rappel, Kolbe est sous contrat avec Toulon jusqu'en 2024. Cette saison, il a pris part à treize rencontres avec le RCT, toutes en tant que titulaire. Il a inscrit quatre essais.