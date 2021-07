Bayonne : Venter et Talakai arrivent, Dubois consultant

L’Aviron bayonnais a officialisé en début de semaine l’arrivée du pilier australien Chris Talakai (1,79 m, 118 kg) qui s’est engagé pour deux saisons. Yannick Bru a aussi annoncé le recrutement du demi de mêlée Shaun Venter (1,84 m, 88 kg). Le Sud-Africain de 34 ans évoluait depuis 2019 au pays de Galles chez les Ospreys. Il remplace Michael Ruru, gravement blessé à un genou. Enfin, Le président de l’Aviron Philippe Tayeb a lui officialisé la venue de Jeff Dubois, " dans une mission de consultant dans les lignes trois-quarts et le jeu d’attaque ".

Australie : Quade Cooper se voit refuser la nationalité australienne

Le Wallaby Quade Cooper (33 ans, 70 sélections) s’est vu refuser la nationalité australienne : « Porter le maillot vert et or 70 fois ne suffit apparemment plus aujourd’hui… » C’est par ce message que Quade Cooper a apostrophé le gouvernement australien, qui lui a refusé, une nouvelle fois d’après le joueur, la nationalité australienne. Une surprise pour celui qui vit au pays depuis qu’il a 13 ans après être né et avoir grandi dans la région de Waikato en Nouvelle-Zélande.

Vainqueur d’un des Tri-Nations, d’un Rugby Championship et du Super 15, Quade Cooper a représenté l’Australie lors des Coupes du monde 2011 et 2015. Mais pour les autorités locales, il n’a pas rempli les critères concernant son emploi. Soit ceux incluant un bénéfice à la nation ou ceux qui nécessitent de voyager à l’étranger. Pour rappel, il est sans club depuis son départ du club japonais des Kintetsu Liners.

Perpignan : Lanta prend du recul, Marty dans le staff

Au cours d’une conférence tenue en début de semaine par le staff de Perpignan, Christian Lanta, manager de l’Usap, a annoncé qu’il se retirait du sportif. Patrick Arlettaz est donc promu au poste et prend en charge le secteur offensif de l’équipe promue en Top 14. L’ancien pilier Perry Freshwater sera toujours en charge des avants et Gérald Bastide s’occupera toujours du secteur défensif. Ils auront le renfort de David Marty, l’ancien trois-quarts centre international qui prendra en charge les trois-quarts après avoir eu en charge les espoirs. Enfin, le troisième ligne Damien Chouly pourrait intervenir dans le secteur de la touche selon l’Indépendant tout en effectuant une dernière saison comme joueur.

Bourg-en-Bresse : Bérard et Olender en renfort

Évoquée dans notre édition du 2 juillet, l’US bressane a officialisé l’arrivée de Pierre Bérard, l’arrière-ailier en provenance de Béziers. Le joueur de 30 ans s’est engagé pour deux saisons (+ 1 en option). Il compte près de 90 matchs de Top 14 sous les couleurs de Montpellier, Castres et La Rochelle, a disputé 21 matchs de Coupe d’Europe et 47 de Pro D2. Également pisté par Nice, le Biterrois a finalement opté pour le défi burgien. Bourg-en-Bresse se renforce aussi au poste d’ouvreur avec la signature de Thibault Olender (21 ans). Très peu utilisé à l’Usap la saison dernière (1 apparition), l’ancien Briviste (1,86 m, 93 kg) arrive pour acquérir davantage de temps de jeu.