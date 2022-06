"J'aime la façon dont Newcastle veut jouer le jeu, et je sens que je peux m'y intégrer", expliquait Moroni sur le site des Falcons. En forme, le centre a été sélectionné avec les Pumas pour la tournée d'été, face à l'Écosse en juillet.

Dave Walder, l'entraîneur de Newcastle, ne tarissait pas d'éloges sur son nouveau protégé : "Matias est un joueur extrêmement respecté qui apportera beaucoup à notre groupe, et c'est formidable que nous ayons pu signer un joueur de son niveau. Il a été une figure centrale d'une équipe de Leicester très forte cette saison, et a joué lors de la finale de Premiership. C'est un personnage exceptionnel et il apporte un niveau d'expérience et de leadership qui sera vraiment précieux pour nous alors que nous cherchons à aller de l'avant cette saison."