Karena Wihongi apportera son expérience dans le domaine de la mêlée, tandis que Yannick Caballero se concentrera sur la touche. "C’est important pour nous, dans notre projet et notre identité, d’avoir une réelle transmission entre les anciens joueurs qui ont mouillé le maillot et les actuels qui défendent nos couleurs tous les week-ends" explique l’entraineur principal Pierre-Henry Broncan. "Karena et Yannick sont deux joueurs emblématiques du club, qui incarnent parfaitement les valeurs d’un Olympien. Bien que jeunes coachs, ils vont désormais mettre à profit toute leur expérience sur les domaines de la mêlée et de la touche, et transmettre leur savoir à nos joueurs."

À noter qu’Arnaud Mela, un temps en course pour le poste d’entraîneur des avants du CO à finalement rejoint Brive.