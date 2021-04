Nous vous l'annoncions, c'est désormais officiel, l'international italien Michele Campagnaro (28 ans) s'est engagé avec Colomiers. Le club a annoncé la nouvelle sur son site officiel. Le centre évoluait depuis six ans en Angleterre où il a porté les couleurs d’Exeter et des Harlequins. En décembre 2019, une grave blessure à un genou l'a éloigné des terrains pendant plus d'un an.

Ce n'est que la semaine dernière que Campagnaro est revenu dans le groupe professionnel. "Très heureux de pouvoir accueillir un joueur d’une telle qualité à Colomiers, qui apportera toute son expérience à nos jeunes. On a hâte de le voir jouer, mais d’abord, on a une saison à terminer !", s'est réjoui le président Alain Carré.